Tendances Première : La naturopathie saison par saison... sur Auvio

LES TRIBUS

Bas les Masques est une ASBL de chant, danse et théâtre pour les jeunes de 4 à 18 ans basée à Bruxelles, Gembloux et Mont-saint-Guibert. Une grande famille artistique de plus de 400 jeunes qui fête ses 20 ans... en plein confinement ! Mais l'association n'a pas dit son dernier mot. Défis, travail artistique... ils ne manquent pas d'originalité pour continuer à faire "bosser" leurs jeunes. Avec Amandine Pitance Chargée de Communication - Chef de chœur Bas les Masques et Vincent Van Laethem, coordinateur de Bas les masques.

https://www.baslesmasques.be/



TRIBUS vs COVID19

Marie-Laure Mathot, journaliste au Ligueur des parents, suit depuis le début du confinement 4 familles dont elle assure « le carnet de bord ». Témoignage.



DOSSIER

Naturopathie. Le guide saison par saison (Ed. Flammarion)

Naturopathe expérimenté, Loïc Ternisien propose une méthode simple et claire pour renforcer les fonctions essentielles de l'organisme, en privilégiant des produits 100 % naturels et en adoptant une meilleure hygiène de vie. Lutter contre la fatigue hivernale, venir à bout rapidement d'un petit rhume, optimiser son système digestif, pratiquer des cures d'intersaison... Son guide présente une multitude de conseils pratiques et de fiches remèdes qui aideront chacun à mieux vivre au quotidien. Il est en direct par téléphone ce lundi dans Tendances Première.



TENDANCEURS

Magali Mertens du blog www.vieetcancer.be nous explique que « L'isolation sociale ne signifie pas forcément être socialement isolé »

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première