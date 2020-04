Tendances Première : Open Science : Partager les avancées scientifiques ... sur Auvio

LES TRIBUS

L'apprentissage de l'école par le numérique.

La plupart des enfants, profs et parents découvrent cette nouvelle manière de fonctionner. Pour certains, c'est une grande première et force est de constater que ce n'est pas toujours simple, même après 3 semaines...

On en parle avec Nicolas Pettiaux, professeur d'informatique à la Haute École Bruxelles-Brabant.



TRIBUS vs COVID19

L'UCLouvain participe à une étude interdisciplinaire afin de comprendre le rôle et l'impact de la communication et de l'information dans la gestion de l'épidémie. Les chercheurs UCLouvain analyseront, notamment, l'impact des fake news, des réseaux sociaux et de la communication officielle sur les comportements de protection contre le Covid-19. L'objectif ? Identifier les stratégies de communication les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie.

On en parle avec Grégoire Lits, professeur à l'Institut langage et communication de l'UCLouvain.



DOSSIER

Nous évoquerons l'intérêt de l'Open Science et de l'Open Access dans une période de crise comme celle que nous traversons en ce moment.

Quels sont les acteurs (chercheurs, mais aussi, éditeurs commerciaux, bibliothèques, etc...)) Comment les scientifiques travaillent-ils en ce moment ensemble ? Comment partagent-ils leur travail ? Sur quels sujets ? (Test de dépistage, respirateur, vaccins...)

On en parle avec Yves Deville, Professeur, Conseiller du Recteur pour l'UCLouvain numérique et l'Open Science, Paul Thirion Directeur ULiège Library et Régis Lomba (OpenHub de l'UCLouvain - projet Breath4life)



TENDANCEURS

Nathalie Masset, notre sommelière du thé n'en n'oublie pas pour autant que Pâques approche. Elle va donc associer les thés et les chocolats.

