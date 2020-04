Tendances Première : Rapprochons nous de la nature sur Auvio

LES TRIBUS

Le confinement avec un adolescent : la double peine ?

Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons,



TRIBUS vs COVID19

Pour beaucoup de personnes, cette expérience de confinement - souvent contraignante - est révélatrice du futur du télétravail. Ce n'est pas le cas. Le télétravail est un acte volontaire et épanouissant, qui permet à ceux qui le pratiquent de manière continue, d'améliorer leur créativité et leur productivité de manière considérable, tout en allant à la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux endroits (coworkings, co-livings, destinations, etc.). Le télétravailleur permanent du futur est nomade (autrement dit, il ne reste pas confiné chez lui). Avec Andy Stofferis, Manager of Sendabee | Digital Marketing Agency



DOSSIER

Cette période de confinement nous invite aussi à nous rapprocher de la nature quand nous le pouvons. Nous parlerons donc de la biodiversité. D'une part en mettant en valeur la biodiversité ordinaire : observations dans la nature, aménagements de jardins plus accueillants pour la biodiversité, choix de comportements plus respectueux de la nature. D'autre part, en nous demandant si le confinement est vraiment une aubaine pour la nature.

Avec Baudouin Oldenhove, responsable marketing à Natagora et Caroline Nieberding, professeur d'écologie terrestre de l'UCLouvain



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be vous donne quelques pistes pour vous délasser : Podcasts motivants, applications sympas, et forcément des livres.

