Tendances Première : Le bonheur d'être présent (Ed. Philippe Rey) sur Auvio

Apprendre à gérer le stress et les émotions pendant le confinement grâce à Bruxelles Environnement et l'Hôpital Erasme. Le 20 mars 2019 était inauguré le Parcours Méditatif dans le parc du Vogelzang, fruit d'une belle et longue collaboration entre Bruxelles Environnement et l'Hôpital Erasme.

Il donne aujourd'hui accès gratuitement à des pratiques méditatives issues de la sophrologie, de l'hypnose, de la relaxation et du mindfulness. On en parle avec Suzanne Askenasi, Psychothérapeute, Hypnothérapeute, Kinésithérapeute, Relaxothérapeute, Sophrologue.

https://environnement.brussels/content/parcours-meditatif-pratiques-audio-et-textes



Inspire¿s par l'effort collectif auquel participent de nombreuses startups contre le Covid-19, la start-up HR ¿Hello Tyro¿ et le guide culinaire Instagram ¿Bruxelles FoodGuide¿ ont uni leurs forces pour cre¿er, be¿ne¿volement, l'application mobile ¿8pm¿. L'application a pour objectif de soutenir a` la fois le personnel hospitalier bruxellois soumis a` une pression extre^me, et les restaurants, eux-me^mes fortement impacte¿s par les mesures de confinement.



Le bonheur d'être présent (Ed. Philippe Rey)

Nous sommes hyper stimulés et mis sous pression en permanence. Le dernier livre de Fabrice Midal, philosophe, l'un des principaux enseignants de la méditation en France, est un roman graphique dans lequel il témoigne de la manière dont la méditation rend plus vivant, comme elle nous invite à prendre rendez-vous avec notre propre vie. « La méditation est une manière de vivre, toute simple, à la portée de tous. Inutile d'aller au Tibet, de s'habiller avec une robe orange ou noire, de renoncer à notre monde. Non, méditer ne consiste pas à faire le vide dans notre tête, à nous réfugier dans une tour d'ivoire. C'est trouver le courage de reprendre le contrôle de notre propre vie, de prendre rendez-vous avec tout ce qui nous habite et nous meut. C'est pourquoi elle est une aventure formidable. »

Fabrice Midal était notre invité. (émission de décembre 2019).



Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse nous propose les (re)trouvailles d'une confinée : Ces dernières semaines, nombreux sont ceux qui en rangeant leurs habitats, retrouvaient de vieux objets parfois oubliés leurs rappelant des anecdotes de leur vie et par la même occasion une époque, une période qu'on a tous connue.

