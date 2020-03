Tendances Première : "Etonnante fragilité", un dossier à redécouvrir en ces temps de crise ! sur Auvio

Face au Covid19 et son cortège de restrictions qui nous imposent un changement de vie à presque tous les niveaux, les « tribus » font face et riposte par la solidarité, l'entraide et la créativité. Tendances Première adapte donc son contenu.



LES TRIBUS

Pierre Schepens est directeur de la clinique de la Forêt de Soignes. En ce moment il doit faire face comme tout le monde au confinement. Mais comment cela se passe-t-il en psychiatrie ?



TRIBUS vs COVID19

ALLOcloud, basée à Saintes - Tubize, offre une solution de téléphonie IP (VoIP) dans le Cloud. Cela permet donc aux entreprises d'organiser le télétravail de manière très simple, puisque les employés peuvent prendre leur téléphone de bureau et l'installer chez eux ou utiliser un Softphone (téléphone logiciel) sur leur PC ou Smartphone. Pour les entreprises qui ne sont pas encore clientes, ils mobilisent leur réseau de revendeurs de plus de 200 sociétés pour permettre une migration accélérée. Par ailleurs, ils mettent aussi leur infrastructure de Vidéo Conférences gratuitement à disposition des entreprises. On en parle avec Ivan Gérard.



DOSSIER

Etonnante fragilité (ed. Eyrolles)

Il n'est pas bon d'être fragile dans notre monde, car la fragilité est confondue avec la faiblesse. Aussi nous nous protégeons, dès qu'elle transparaît, sous un masque, comme une seconde peau. Nous nous défendons d'être fragiles et, au détriment de notre sensibilité, nous nous suradaptons.

Et si nous partions à la découverte de notre fragilité originelle ? Faut-il attendre de souffrir pour prendre conscience que nous sommes des êtres extraordinaires, doués de vulnérabilité? Virginie Megglé nous invite à saisir cette clé du vivant. Sensibilité qui nous émeut chez le petit enfant chez l'artiste, chez ceux que nous admirons, la fragilité permet l'empathie et nous ouvre à tous les possibles. C'est en nous mettant à son écoute, sans plus la nier, que nous puiserons en nous les meilleures, les plus authentiques de nos forces.



TENDANCEURS

Aurélie Russanowska, de BBDO se demande comme beaucoup de spécialiste : « Où sont les grandes marques en ces temps de crise ? »

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première