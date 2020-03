Tendances Première : Spéciale : Les Tribus Vs Covid 19, la suite... sur Auvio

Face au Covid19 et son cortège de restrictions qui nous imposent un changement de vie à presque tous les niveaux, les « tribus » font face et riposte par la solidarité, l'entraide et la créativité. Tendances Première adapte donc son contenu.



Et si vous profitiez du confinement pour apprendre ce dont vous avez toujours rêvé ?

L'apprentissage en ligne, dans tous les domaines et sous toutes les formes, est de plus en plus utilisé et surtout en cette période. L'offre est importante et il est dangereux de s'inscrire pour tout et n'importe quoi. Le énième webinaire contribue-t-il efficacement à votre épanouissement personnel ou professionnel ? Pour vous divertir ces prochains jours voire semaines, on vous propose de nouvelles activités et outils de formation en ligne qui vont remplir vos journées. Entre apprendre une nouvelle langue, à faire des cocktails ou encore à utiliser vos soft skills, le tout pour ressortir avec des nouvelles compétences (presque) essentielles ! Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



« Je suis ton voisin » c'est avant tout le retour à l'entraide sous toutes ses formes et ce, au plus proche de chez nous : avec nos voisins. Ils invitent les gens à se réunir dans le voisinage en utilisant un logo pour se repérer et un moyen de communication commun pour s'organiser, en apportant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, qui, âgées, n'ont souvent pas accès à internet. On en parle avec François Colinet

https://www.facebook.com/pg/Je-suis-ton-voisin-534435640380661/community/?ref=page_internal





L'UCLouvain lance une enquête auprès de la population belge dont le but sera de déterminer l'impact social et émotionnel du confinement lié au coronavirus. Un bel exemple ? Le rendez-vous quotidien à 20h tapante pour applaudir le personnel médical.

L'objectif ? Mettre en lumière les comportements sociaux et les relations interpersonnelles des belges, en particulier la solidarité, enjeu majeur de l'enquête, face à une situation de menace extrême. On en parle avec Bernard Rimé, professeur émérite de l'institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain.

https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXw7iOmc3gENjN3





Coincé.e à la maison, on n'imagine pas faire un voyage... et pourtant, il suffit de lever les yeux de son balcon pour entamer une grande balade. Attention, départ pour un voyage spatial en compagnie de l'astrophysicienne Yaël Nazé !

https://www.rejouisciences.uliege.be/cms/c_11667295/fr/et-si-on-en-profitait-pour-regarder-le-ciel

https://www.rejouisciences.uliege.be/publications







La filière horticole ornementale (pépiniéristes, horticulteurs et jardineries) est particulièrement impactée par les mesures de confinement prises pour enrayer le coronavirus. Le secteur fait habituellement 50% à 80% de son chiffre d'affaires annuel sur les seuls mois de mars, avril et mai. Pour autant, elle s'organise.



Comment se faire du bien dans l'assiette alors qu'on tourne en rond chez soi, le tout dans le positif et le léger ? Avec Aline Gérard, notre créatrice culinaire www.latabldedaline.be

