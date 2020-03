Tendances Première : Spéciale : Les Tribus Vs Covid 19, la suite... sur Auvio

Face au Covid19 et son cortège de restrictions qui nous imposent un changement de vie à presque tous les niveaux, les « tribus » font face et riposte par la solidarité, l'entraide et la créativité. Tendances Première adapte donc son contenu.



LES TRIBUS

Avec Deborah Danblon quelques conseils lectures.

- Bjorn je Morphir de Tomas Lavachery

- Meto de Yves Grevet



TRIBUS vs COVID19

« Cooprendre Fondation » soutient, d'une manière amusante, l'appel aux dons lancé par le corps médical. Le projet ? Vous chantez faux? Ce n'est pas grave ! A chaque vidéo postée avec le #UneVoixUndon, dans laquelle vous chantez ou reprenez en playback la musique "La défaite peut attendre", Cooprendre Fondation verse 1 € pour l'achat de matériel médical, et en plus, vous soutenez moralement le corps médical. Avec Boris Munyankera.

https://www.facebook.com/cooprendrefondation/



TRIBUS vs COVID19

Pour endiguer rapidement la propagation du virus, le gouvernement et le milieu médical recommandent fortement à la population de rester à domicile. Mais comment faire pour s'alimenter et se fournir en produits de première nécessité tout en restant chez soi ? Marqué par la tournure des événements et conscients que cette crise nous force à trouver des solutions d'aide pragmatiques, Covid-Solidarity.org a souhaité par la voie de l'intelligence collective rendre service à la population.

Un mouvement citoyen et non-lucratif initié en ligne par un groupe d'entrepreneurs et étudiants de la communauté BeTech qui permet de créer du lien social dans une démarche bienveillante. On en parle avec Olivier Rousseaux qui est à l'initiative de la plateforme.

www.covid-solidarity.org/fr





TRIBUS vs COVID19

La fédération sectorielle go4circle veut encourager tous les hommes et les femmes qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets. « Ce qu'ils font est d'une importance sociale. Ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle crise sanitaire en plus de la crise actuelle », déclare Stany Vaes, directeur général de go4circle. « C'est pourquoi nous appelons chacun à manifester son soutien à tous les employés du secteur du traitement et du recyclage des déchets, tant ceux qui collectent les déchets ménagers que ceux qui collectent les déchets industriels, sans oublier les déchets médicaux. Coller un simple morceau de papier avec un message sur votre sac poubelle ou votre conteneur aidera nos collègues à garder le moral en ces temps difficiles. ».

On en parle





TRIBUS vs COVID19

l'asbl Factum Lab porte un projet appelé Monténégro LAB. Vu les circonstances actuelles, Ils ont lancé une création collective et accessible en lançant des défis tous les jours à 18h.

On en parle avec Charles Sauvion, Coordinateur.

https://www.montenegrolab.brussels/



https://www.facebook.com/montenegrolab/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBmHnrlz82lQMOU2gMd2emcIqgxdPgegh1eaQUiVioNI836ybX6MKJizRBdCpjyjewhKtTFrA15WYBe



TRIBUS vs COVID19

Une initiative spontanée de quelques psychologues, neuro psy et psychothérapeutes inquiets des conséquences psychologiques des mesures de confinement, du sentiment d'anxiété croissant et désireux d'apporter leurs compétences d'écoute dans un souci de solidarité. Le but est double : Offrir une écoute professionnelle, un soutien pour diminuer les angoisses mais aussi, soulager les autres professionnels de santé (médecins, pharmaciens etc.) qui reçoivent l'anxiété des gens.

On en parle avec François Colinet, psychologue et psychothérapeute.



TENDANCEURS

L'agriculture urbaine, une mine de bons produits pour booster votre immunité !

On en parle avec Anne Colonval, fondatrice de www.urbileaf.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première