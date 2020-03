Tendances Première : Spéciale : Les Tribus Vs Covid 19, la suite... sur Auvio

LES TRIBUS

Les inégalités territoriales : sommes-nous tous égaux face au confinement ?

Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons.



TRIBUS vs COVID19

« Familles Connectées COVID-19 » sur FB, a pour mission de permettre à des familles (ou des proches), séparées par la crise du Covid 19, de rester connectées. Comment ?

Du fait de leur activité, ils possèdent un stock relativement important de smartphones re-condionnés. Ils ont décidé de les distribuer, gratuitement, dans les séniories / maisons de repos, pas toujours suffisamment équipées. Ces smartphones sont fournis avec une carte SIM et de la DATA en quantité suffisante. De la sorte, nos aînés, en quarantaine depuis un moment déjà, peuvent rester en contact avec leur famille à travers WhatsApp.

On en parle avec Philémon Dedeur.

https://www.facebook.com/groups/3099660050044297/members/



Le télétravail est encouragé dans la plupart des entreprises, avec la propagation du coronavirus, et la suspension des cours dans les écoles. Résultat ? Les parents doivent jongler entre leur rôle de parents et de travailleurs, simultanément... Comment éviter le burnout parental ? Deux chercheuses UCLouvain conseillent : faites-vous confiance, mettez vos enfants à contribution, structurez votre journée. Mais encore ? On en parle avec Moïra Mikolajczak, Professeur, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Institut de recherche en sciences psychologiques.

https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental-et-le-confineme



Sophie Quinet de « Ready To Play » a mis en place un projet d'explication de jeux par téléphone et skype ! En effet, d'ordinaire, elle organisait régulièrement des soirées d'animation de jeux de société mais elle a dû et su s'adapter. Elle propose totalement gratuitement d'expliquer des jeux par skype.

www.readytoplay.be



Solidarité Informatique Sans Frontières est une association, fondée en 2006 à l'initiative de Jacques Leva en partenariat avec le C.P.A.S de Braine le Château dont le but principal est de fournir gratuitement du matériel informatique à des associations. Aujourd'hui, ils recherchent des ordinateurs de préférence d'entreprises pour pouvoir les offrir gratuitement à un public à faibles revenus en confinement. On en parle avec Serge PHILIPPE.

www.sisf.be





Loin de vos collèges et pourtant si proche ! Comment réussir vos réunions à distance.

En cette période d'épidémie de coronavirus, vous vous posez pas mal de questions : comment échanger autour du projet en cours avec les équipes ? Comment travailler ensemble sans se voir à la machine à café ? Une solution : la réunion à distance. Vous verrez vite que vous n'avez pas forcément besoin de vous trouver dans le même bâtiment ou dans le même bureau avec vos collègues pour travailler efficacement ! Alors, on vous entend déjà : « Par téléphone, on ne s'entend jamais » ou « Les réunions virtuelles ? très peu pour moi ! ça ne marche jamais ! ». Pas de panique ! Pour que vos réunions soient efficaces en cette période de confinement et de télétravail, il est évidemment nécessaire de bien s'organiser, pour l'animateur, comme pour le participant. Quelques petites astuces à connaître pour les réussir. Par Jean-Olivier Collinet de distanceyourself ??.



TENDANCEURS

Nathalie Masset, notre sommelière du thé fera une mise au point sur ce qui est Zen et ce qui ne l'est pas.

