Tendances Première : Spéciale : Les Tribus Vs Covid 19, la suite... sur Auvio

LES TRIBUS

Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour les travailleurs, indépendants et autres. Avec Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.



TRIBUS vs COVID19

Christophe LECLERCQ est le Fondateur de l'asbl Coach Running.

Sachant que l'activité physique permet un mieux-être mental et un "boost" pour l'immunité, son but est de trouver un moyen d'aider les autres à pouvoir continuer de se "bouger". C'est pourquoi, il a commencé à lancer des sessions Skype de PPG (préparation physique général) Et ça marche même au-delà des frontières.

https://www.facebook.com/groups/39957615711/about/



Maxime Van der Meerschen est le co-fondateur de GiveActions.

GiveActions, une application citoyenne, se mobilise pour récolter gratuitement de l'argent pour le fonds de riposte au covid-19 de l'OMS afin d'acheter du matériel médical et de financer la recherche. Le concept de l'application GiveActions, élue startup digitale verte 2019, est simple : il suffit d'y découvrir des vidéos sponsorisées par des entreprises vertes et sociales afin de récolter gratuitement de l'argent pour une association. Ces entreprises paient en effet pour gagner en visibilité et cet argent va directement à l'association choisie. www.giveactions.com



Sarah GALDIOLO est Docteur en psychologie.

Le confinement est une situation exceptionnelle qui amène beaucoup de couples et de familles à rester ensemble 24h/24. La Faculté de Psychologie de l'UMons s'intéresse au vécu de votre couple au quotidien. Il suffit de répondre à un court questionnaire à 4 reprises durant les deux prochaines semaines. Celui-ci nous permettra de mettre en lumière votre ressenti durant ce confinement. Cette étude est destinée à des personnes de min. 18 ans qui vivent en couple sous le même toit. Vos données seront maintenues et traitées de manière anonyme et nous en garantissons un traitement confidentiel. La participation du partenaire est la bienvenue car elle éclairera davantage sur le vécu de couple : n'hésitez pas à lui proposer d'y participer. https://applications.umons.ac.be/survey/index.php?sid=69331&lang=fr



Se sentant oubliés dans les consignes de crise, le personnel de soins à domicile a prit les devants en créant une cellule de crise et une guideline de procédures qui a été soumis à sciensano (agence fédérale) et qui a été validé.

Avec Aurore De Wilde, représentante de la cellule de crise



Depuis le 12 mars, pour des raisons de sécurité sanitaire, Bras dessus Bras dessous et Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier, actifs dans l'aide solidaire bénévole aux aînés isolés, ont décidé de suspendre leurs activités collectives et de remplacer leurs activités habituelles de voisinage physique par du « voisinage chaleureux à distance ». www.brasdessusbrasdessous.be



LES TENDANCEURS

« La crise comme déclencheur de résilience »

Le confinement, Magali Mertens, elle connait. Comme des centaines de milliers d'autres, elle l'a déjà vécu plusieurs longues semaines, il y a quelques années... Alors elle va nous faire profiter de son expérience : « la crise comme déclencheur de résilience ».

