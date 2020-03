Tendances Première : Spéciale : Les Tribus Vs Covid 19, la suite... sur Auvio

Face au Covid19 et son cortège de restrictions qui nous imposent un changement de vie à presque tous les niveaux, les « tribus » font face et riposte par la solidarité, l'entraide et la créativité. Tendances Première adapte donc son contenu.



LES TRIBUS

Yves Marie Vilain, journaliste au Ligueur nous fera part des bons plans du Ligueur face au Covid19. On fait le point avec lui.

https://www.facebook.com/leligueur/



TRIBUS vs COVID19

Olivia est l'une des administratrices du groupe « Masque tissu - Solidarité Coronavirus - Belgique - Création et distribution » où sont rassemblées, toutes les infos dispos pour confectionner des masques de protection. Depuis plusieurs jours, ils chassent l'information officielle et la plus correcte possible.

https://www.facebook.com/groups/502613717296318/?__cft__[0]=AZVvqWdllHaHv4Or_yxJ7o8fr5JfDMM89jc8E1QOANBMABL5wNs1wnKgeLU3RJB8oRZnjQooTj_iOR59qqeEMgm97MNIHjuASv-zDziOmGUzu2HGki6T3FO7OC25X1VaaHs&__tn__=*WH-R



TRIBUS vs COVID19

Olivier Luminet et l'Unité de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain a lancé une enquête en ligne qui examine les réactions émotionnelles et les comportements mis en place dans nos sociétés pour faire face à la pandémie de coronavirus.

http://bit.ly/corona-uclouvain





TRIBUS vs COVID19

La Solidarité fait partie de l'ADN du projet « SAM - le réseau des Aidants ». En cette période, l'équipe de SAM a décidé d'apporter son soutien gratuitement pour référencer les initiatives de soutien spontanée proposées par certains citoyens à l'échelle communale.

Avec Marine Salou, directrice

https://www.facebook.com/reseau.sam/



TRIBUS vs COVID19

Logiciels libres, open source et open éducation. Des éléments qui peuvent trouver tout leur sens en ces temps de solidarité, d'entraide et de télétravail.

Avec le Prof. Yves Deville.



TRIBUS vs COVID19

Créer une multitude de quartiers solidaires et prouver que l'aide entre les voisins rend heureux. Les citoyens peuvent s'inscrire gratuitement sur www.solidare-it.org et ainsi demander de l'aide ou offrir de l'aide, à proximité de leur domicile. Avec Gilles Van der Borght, co-fondateur de Soldiare-it.

https://solidare-it.org/home





TENDANCEURS

Avec notre www.imparfaites.be, Chrystelle Charlier, les meilleurs outils pratiques pour télétravailler

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première