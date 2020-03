Tendances Première : Emission spéciale : Les Tribus vs Covid 19 sur Auvio

Face au Covid19 et son cortège de restrictions qui nous impose un changement de vie à presque tous les niveaux, les « tribus » font face et riposte par la solidarité, l'entraide et la créativité.



LES TRIBUS vs COVID - 19

Pendant toute l'émission nous vous proposerons de découvrir quelques bonnes pratiques et idées nées souvent dès le début de la crise.

Que ce soit dans le domaine de la restauration, de la culture, de l'aide aux familles, ou plus isolés, aux ainés, aux producteurs, aux commerçants, au personnel de soin, etc... Que ce soit des actions concrètes, ou des idées géniales à concrétiser, des petits ou des grands gestes, ces initiatives mettent en lumière et répondent à notre interdépendance.

Elles émanent des citoyens, des organismes privés et publics mais aussi des entreprises petites ou grandes.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première