Tendances Première : Le renouveau des jeux de société sur Auvio

LES TRIBUS

Le télétravail n'est pas une tendance nouvelle, mais le contexte actuel pourrait bien permettre d'en évaluer les avantages et les inconvénients à une échelle sans précédent. De même pour les formations qui se donneront un maximum distance : entreprises, écoles, universités, organisation pour l'emploi,.. Présenté par Jean-Olivier Collinet de jobyourself-Dies



TRIBUS vs COVID19

L'Ilot asbl souhaite attirer l'attention de toutes et tous sur le fait que le public sans abri est particulièrement fragile et risque bien de faire partie des oubliés de cette crise sanitaire. Les mesures de sécurité qui permettent de contenir la dispersion et la multiplication du virus impliquent d'encourager au maximum de « rester chez soi ». Mais pour rester chez soi, il faut avoir un « chez soi ».

Comment faire ? On en parle avec Ariane Dierickx

Directrice générale de L'Ilot





LE DOSSIER

Le renouveau des jeux de société.

Les jeux de société ont de nouveau le vent en poupe : soirées plateau entre amis, après-midis ludiques en famille, .... Petits et grands les trouvent de nouveau très attirants ! Et en cette période de fermeture des écoles, de nombreux parents cherchent des activités à faire avec leurs enfants. Le géant du E-commerce (Amazon) annonce un boum des ventes de jeux créatifs et de grands classiques de jeux de société. Le top 3 actuel : le Uno, le Monopoly et le Puissance 4. Nous vous proposons une nouvelle diffusion de l'une de nos émissions réalisées en 2018 sur le renouveau des jeux de société,

avec nos invités : Michel Van Langendonckt, président de l'Association des Ludothèques francophones belges, Thibaut Quintens, fondateur de Let's play together et Thomas Provoost, éditeur de jeux chez Repos Production.



LES TENDANCEURS

Avec Kamal Messaoudi, notre animateur fondateur de ZoneGeek.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première