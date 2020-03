Tendances Première : L'enfant émotionnel en nous sur Auvio

LES TRIBUS

Yves Marie VILAIN journaliste au Ligueur nous fera part des bons plans du Ligueur face au Covid19.



TRIBUS vs COVID19

Carmelo TERRANOVA

Gérant fondateur de APPETITO



LE DOSSIER

L'enfant émotionnel en nous. (Ed. Guy Trédaniel)

L'enfant émotionnel est une partie de nous inconsciente qui nous maintient dans l'enfance même si nous semblons fonctionner comme des adultes dans le monde. Il est souvent l'expression d'un amour infantile que nous exprimons face aux autres et face à nous-même. Même si cet enfant intérieur nous est inconscient, il peut s'imposer dans notre façon de communiquer et nous entraîner malgré nous dans une expression émotionnelle inappropriée qui crée un malaise, des malentendus ou même de la violence dans notre communication avec autrui. Cet enfant émotionnel est là en nous. Il nous lance des appels, des cris qui s'expriment par des symptômes physiques, de l'instabilité émotionnelle et des comportements infantiles qui pourrissent notre vie. Alors nous cherchons à l'extérieur la solution quand elle repose tout simplement en nous lorsque l'enfant émotionnel, notre enfant intérieur la porte. On en parle avec Marie Lise Labonté.



LES TENDANCEURS

Ann Vandenplas, comédienne et artiste, nous propose une immersion dans le monde du Cirque, un monde qui a totalement muté.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première