Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Maitre Marc Van Beneden, notaire émérite nous parle contrat de mariage et héritage.



LE DOSSIER

Les nouvelles radicalités.

Les différentes formes de radicalité, qu'elles soient religieuses, politiques, culturelles, identitaires, sanitaires, alimentaires, etc. semblent de plus en plus présentes. Face à la tendance actuelle à la simplification, à l'exagération, au populisme, à la radicalité.... Comment développer à nouveau la culture de l'esprit critique et une éthique du dialogue ? Comment construire collectivement un vison lucide et nuancé ainsi qu'un positionnement circonstancié face à tous ces mouvements ? Nos invités : Nicole Duhamel Consultante, coach, superviseur, formatrice au CFIP et Bernard Lukas, psychologie clinique, psychothérapeute, coach au CFIP.



LES TENDANCEURS

Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be, nous parlera Des thés "primeurs", véritablement attendus par les puristes.

