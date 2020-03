Tendances Première : Les laits végétaux sur Auvio

LES TRIBUS

Déborah Danblon nous donnera ses bons conseils lectures et reviendra sur le Prix La Première Victor pour l'édition 2021.



LE DOSSIER

Les laits végétaux

Les laits végétaux. Lait d'amande, d'avoine, de soja ou encore de riz, nous sommes de plus en plus nombreux à en consommer pour causes d'intolérance ou d'allergies alimentaires mais aussi simplement par choix et par goût. Ces boissons alternatives au lait de vache sont-elles bonnes pour la santé ? Peut-on en consommer à tout âge ? Sont-elles adaptées pour nos enfants les plus jeunes ? Quel est leur impact sur notre environnement ? On en parle avec Serge Pieters, diététicien et Renaud De Bruyn, chargé d'études pour Ecoconso.



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy, notre spécialiste du vin sur www.askmewine.eu nous propose de parler d'une cuisine très tendance que l'on a pas l'habitude, à tort, de marier avec le vin : la cuisine japonaise.

