Tendances Première : Et si on partait en vacances à vélo ? sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala.



LE DOSSIER

« Et si on partait en vacances à vélo ? »

Les vacances et les voyages à vélo connaissent un succès croissant en Europe : une autre façon de découvrir le monde, plus proche de la nature, et des autochtones, à un autre rythme.... On en parle à l'occasion du Festival En Roue libre, dédié aux cyclovoyageurs et qui se tiendra à Watermael-Boitsfort du 13 au 14 mars, avec nos invités : Stéphane Desgain et Claire Poinas, adeptes des voyages à vélo en famille et Bernard Duterme (CETRI) coordinateur du livre « La domination touristique ».



TENDANCEURS

Avec Magali Mertens du blog www.vieetcancer.be.

