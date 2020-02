Tendances Première : La ruralité en mouvement sur Auvio

LES TRIBUS

« Identité, expression, sexe, attirance. S'y retrouver dans le genre. »

Avec notre sexologue Carole Martinez. www.sexplicit.be.





LE DOSSIER

A travers champs. Une ruralité en mouvement.

Il n'est plus question, en 2020, de définir la ruralité comme un vase clos, aux caractéristiques complètement différentes des zones urbaines, du moins dans nos pays occidentaux. La mondialisation est passée par là... Les questions qui s'y posent - Y vivre et/ou en vivre ? Y vivre mieux ? La quitter ? La réinventer ? La protéger ? Où ? Comment ? Avec quels moyens, quelles ressources, quelles forces vives ? Et pourquoi ? - sont devenues universelles, même si les contextes dans lesquels elles se posent sont différents. Ce sont ces questions que le festival «A Travers Champs» aborde pour sa 7ème édition. Le Festival se reconnait et s'assume dans des enjeux clés de la société d'aujourd'hui : comment, à travers les films proposés, les activités organisées autour des films, rassembler, donner des outils de compréhension, voire de transformation, ouvrir et nourrir les débats... On en parle avec Carine Dechaux et Nathalie Pierard.



TENDANCEURS

Il sera question de réalité virtuelle et de sensation, avec Aurélie Russanowska (BBDO).

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première