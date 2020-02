Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont Godinne et professeur à l'UCL nous parle des gens à risque de dépression.



LE DOSSIER

Plan Loup

Depuis fin 2015, 5 loups différents ont été identifiés avec certitude en Wallonie par le réseau loup. C'est indéniable, avec la présence de Avec Naya, Akela, Noëlla, August, le loup reprend peu à peu ses droits en tant qu'espèce protégée. Mais comment faire cohabiter le loup avec les intérêts parfois divergents des acteurs ruraux ?

La plupart des pays européens ont établi des « Plans Loups ». Ils visent, entre autres, à décrire les actions de suivi de l'espèce, les aides pour la mise en place de protection des troupeaux ainsi que les compensations aux éleveurs en cas de perte. Qu'en est-il en Belgique ?

On en parle avec Violaine Fichefet, experte Faune sauvage au SPW Environnement, coordinatrice du Réseau Loup, Benoît Bolkaerts, 1 des 3 représentants du secteur de l'élevage dans le Réseau Loup et Corentin Rousseau, spécialiste en biodiversité du WWF.



LES TENDANCEURS

Anne Colonval, fondatrice de Urbileaf, nous parlera dorénavant d'agriculture urbaine.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première