Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avez-vous déjà entendu parler du « ghosting », ce phénomène habituellement associé aux relations interpersonnelles ? On l'utilise pour parler d'une personne qui coupe toute communication avec une autre, sans avertissement. Ce phénomène est aujourd'hui de plus en plus présent dans le monde du travail. Quelles conséquences ? Quels sont les origines de ce phénomène émergent ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

Alcool et cerveau

En Belgique, un jeune sur cinq boit régulièrement de l'alcool avant 16 ans. C'est trois fois plus que dans les pays voisins. Ainsi, 116 enfants de 12 ans ont été hospitalisés pour abus d'alcool en 2018. Or, on le sait aujourd'hui, la consommation d'alcool modifie la chimie des connexions entre neurones. Et pour un cerveau adolescent, qui n'est pas fini, les conséquences peuvent s'étendre à la mémoire, les capacités d'apprentissages et autres.

On en parle avec Sophie Laguesse, chercheuse en neurosciences au laboratoire GIGA de l'ULiège.



LES TENDANCEURS

Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be nous présente les neuf styles de femme.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première