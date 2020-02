Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz, psychiatre à la Clinique Mont Godinne et professeur à l'UCL nous parle des gens à risque de dépression.



LE DOSSIER

L'oncologie intégrative.

Un rapport (décembre 2012) de l'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) révèle que 60% des patients cancéreux font appel à des thérapies complémentaires et que 84% de ceux-ci trouvent les thérapies complémentaires efficaces. Les thérapies complémentaires les plus utilisées par les patients en France sont : l'homéopathie, la prise de suppléments alimentaires, les régimes diététiques, la phytothérapie, l'acupuncture et l'activité¿ physique adaptée. S'inspirant des pionniers en oncologie intégrative, à savoir le renommé Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de New York, la Clinique du Sein de la CityClinic Chirec Louise propose une consultation médicale en médecine intégrative. On en parle avec Ingrid Theunissen (Chirec), gynécologue formée à la médecine intégrative et à l'homéopathie et Magali Mertens du blog www.vieetcancer.be



LES TENDANCEURS

Mais Finalement qui est le roi des Geeks ? Réponse avec Kamal Messaoudi, animateur de la chaîne YouTube Zone Geek.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première