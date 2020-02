Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Pierre Schepens psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes, revient sur le sommeil, qui est en fait aussi un sujet social. Décryptage.



Commander par le geste... Qui commande ?

Aujourd'hui, d'un simple glissement de doigt, le monde est à notre portée. Tout ou presque peut se commander par le geste : son smartphone, sa voiture, son chauffage, sa télévision, son frigo, son percolateur, ... Qu'il s'agisse du toucher ou même d'un geste aérien, l'interaction homme-machine n'a jamais été aussi simple. Mais est-ce souhaitable et aussi naturel et non intrusif qu'on nous le dit ? Est-on vraiment maître de son geste ? Qui commande ? On en parle avec Jean Vanderdonckt l'informaticien de l'UCL, Antoinette Rouvroy, philosophe et Lionel Lawson, CEO de Skemmi.



Nathalie Masset notre sommelière du thé nous présente les thés de la St Valentin.

