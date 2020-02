Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Déborah Danblon vous propose des lectures jeunesse, afin d'ouvrir le dialogue.

Aujourd'hui :

Akata Witch, Nnedi Okorafor, l'école des Loisirs.

Blue Pearl, Paula Jacques, Gallimard Jeunesse.



LE DOSSIER

Je m'amuse à vieillir (Ed. Odile Jacob)

La proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler d'ici à 2050. Et si l'on vit plus longtemps, on souhaite vieillir sans être malade... ni paraître vieux. Mais si on veut améliorer son bien être de senior, il faut comprendre ce qu'on appelle vieillir. En fait, vieillir, ce n'est pas une maladie. C'est la vie tout simplement. Et peut-être même la plus importante partie de l'existence, qui oui, peut se vivre intensément. On en parle avec Yves Agid, professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à l'université Paris Sorbonne.



LES TENDANCEURS

Ann Vandenplas, artiste, instagrammeuse regarde "Friends". Une série intemporelle ? Décryptage.

