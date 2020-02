Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Yasmine Lamisse notre chroniqueuse juridique, fait le point sur les jeux vidéo et les jeux de hasard pour les jeunes et les moins jeunes, qui connaissent toujours plus de succès.



Du neuf chez les notaires.

Le droit notarial a pas mal bougé ces dernières années. Il y a eu quelques aménagements de lois existantes et des modifications parfois importantes. De plus, ces règles étant de compétence régionale, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver.

On va donc faire le point sur le droit d'enregistrement en matière de vente dans les 3 régions (abattement, achat us/np , ...... ) et les droits de donation et de succession dans les 3 régions avec Valérie Masson, Marie Antoinette Leonard, Marc van Beneden, tous 3 notaires.



François Vandervelde qui anime Men In Blog (https://men-in-blog.com) se penche sur les grandes tendances qui traverseront cette année 2020.

