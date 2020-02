Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé par la Commission européenne tous les ans au mois de février pour faire d'Internet un espace ludique, créatif, épanouissant et sécurisé pour tout le monde. Célébré dans plus de 110 pays, le Safer Internet Day a rapidement dépassé les frontières de l'Europe pour devenir au fil des années un rendez-vous incontournable dans l'agenda digital. On en parle avec Catherine Soudon chargée de mission au conseil supérieur de l'Education aux médias.



LE DOSSIER

Le coworking digital

Phénomène de mode pour digital natives, le coworking se vit aujourd'hui comme une façon de travailler en phase avec son temps, répondant, entre autres, aux préoccupations écologiques et technologiques. Menée depuis 2014 par l'Agence du Numérique, l'enquête Coworking vise chaque année à récolter un certain nombre de retours quantitatifs et qualitatifs auprès des utilisateurs des espaces du réseau Coworking Digital Wallonia. Parmi les chiffres à remarquer en 2019 : la diversité des publics et la proportion des coworkers fréquentant ponctuellement leur espace (soit moins de 4 jours par mois) est passée de 10 % en 2018 à près de 23 % en 2019 et elle est plus marquée chez les utilisateurs en milieu rural et semi-rural.

Avec Jérôme Mabille , responsable du projet Coworking Digital Wallonia pour l'Agence du Numérique, Benoit Dessaucy, coworker indépendant basé à l'espace de coworking Gare ! à Poix Saint Hubert, Edouard Cambier, président de la Belgian Workspace Association et responsable du coworking Seed Factory.



LES TENDANCEURS

Les 12 habitudes de tous les chats qui font qu'on n'est pas totalement sûrs qu'ils nous aiment... avec Chrystelle Charlier www.imparfaites.be

