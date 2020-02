Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

La musique adoucit les mœurs mais pas que... avec notre sexologue Carole Martinez.

LE DOSSIER

Les révolutions de la biologie et la condition humaine (Ed. Odile jacob)

Les révolutions de la biologie ont profondément modifié l'homme. Des cellules souches à l'épigénome, des thérapies géniques aux transplantations du microbiote, des interfaces cerveau-machine à l'application de l'intelligence artificielle en matière de santé Patrice Debré dresse dans son livre une fresque fascinante des avancées et perspectives de cette transformation possible d'Homo sapiens. Les connaissances de la maîtrise du vivant doivent s'appuyer sur la science et non pas sur les préjugés et les fausses rumeurs !

Si la biologie va plus vite que l'homme, elle doit avancer au pas d'un nouvel humanisme. On en parle avec Patrice Debré, professeur d'immunologie à Sorbonne Université et membre titulaire de l'Académie nationale de médecine. Il a été chef de service, directeur d'un institut de recherche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles.



TENDANCEURS

Aurélie Russanowska de l'Agence BBDO, notre tendanceuse marketing et pub nous parle de sexualité et d'intimité.

