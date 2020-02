Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

L'accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs pose de nombreuses difficultés aux professionnels, ainsi qu'à leur entourage. Cette question représente un défi considérable pour nos sociétés, aujourd'hui, mais également dans les années à venir. La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées propose un modèle global d'accompagnement des ainés, en particulier lorsqu'ils présentent des démences, y compris sévères.

On en parle avec, Simon Erkes, formateur Senior Montessori.



LE DOSSIER

Fond Albert Vanhee - l'innovation soutenable.

Primer le prototypage d'innovations techniques soutenables, et aider les étudiants-entrepreneurs à déployer tout le potentiel de ces innovations, c'est tout le défi du Fond Albert Vanhee. L'intention de la fondatrice est de réellement pousser les innovations qui ont un réel potentiel de mise sur le marché. Le Fonds apporte un soutien financier jusqu'à 5.000 euros pour le prototypage et de 2.500 euros pour le Prix de Master.

On en parle avec Benoit Derenne (Fondation pour les générations futurs) Laura Beltrame d'Agoria (membre du comité de sélection) Maxime Daniels (Bootrk) et Laura Soggiu (Tulipal)



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy notre spécialiste du vin www.askmewine.eu nous apprend à parler vigneron.

