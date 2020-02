Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Les bienfaits insoupçonnés de l'ennui, ou l'art de ne rien faire.

L'ennui, vous le craignez ? Vous cherchez tous les moyens possibles de le fuir ? Et si vous aviez tort ? L'ennui a ses bienfaits et vous devriez les connaître ! Intelligence, créativité, altruisme... toutes les vertus de l'ennui. Cet état d'âme a fort mauvaise presse dans notre société. Il nous conduit pourtant à libérer notre esprit et à prendre du recul. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

Le tourisme de demain ?

La grisaille de février nous invite souvent à penser à nos futures vacances. Et si nous repensions complètement le futur de nos vacances ?

1,4 milliard, c'est le nombre de touristes internationaux dans le monde aujourd'hui. D'ici 10 ans, ils seront 400 millions de plus. Mais est-ce tenable, si 46% d'entre eux, comme c'est le cas aujourd'hui, se concentrent dans seulement 10 pays ? Face à ces défis, il est urgent de réinventer le modèle de voyage. On en parle avec Eric la Bonnardière, cofondateur et CEO d'Evaneos.



LES TENDANCEURS

Robert Colard le dénicheur des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie nous présente des solutions pour la société de demain. Et si nos animaux de compagnie devenaient aussi éco-responsable ?

