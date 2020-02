Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Fatigue, stress, finances réduites, sexualité inexistante, tâches inégalement réparties ou encore présence excessive de la famille : les sources de disputes après l'arrivée d'un enfant ne manquent pas... Ce qui devrait être l'un des meilleurs moments de votre vie peut vite se transformer en cauchemar. Alors, passons un pacte.

On en parle avec Sylvain Tillon qui signe avec Clarence Thiery « le pacte des (futurs) parents » aux éditions Eyrolles.



LE DOSSIER

Les inscriptions en secondaires.

C'est la préoccupations numéro 1 des parents qui ont un enfant en 6ème primaire en ce moment : les inscriptions en écoles secondaires. La remise des dossiers se fera à partir du 10 mars et beaucoup se posent de nombreuses questions. Le ligueur propose un dossier dans sa prochaine édition, afin d'y voir plus clair. On en parle avec Romain Brindeau et Yves Marie Vilain-Lepage.



LES TENDANCEURS

Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le cancer. « Il n'y a pas de grands rêves sans grands rêveurs ». Magali Mertens, notre tendanceuse www.vieetcancer.be, partage ses souhaits 2020 pour l'amélioration de la qualité de vie des patients pendant et après le cancer.

