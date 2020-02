Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Salma Haouach et son « Lab de Salma » nous parlera du Leadership.



LE DOSSIER

Eloge du Baiser (ed. Flammarion)

Baiser de la maman pour son enfant, premier baiser enflammant le désir, baiser d'amour, baiser d'amitié... s'embrasser exprime ce qui se cache tout au fond de soi. Peu de gestes humains ont gardé autant de valeur et de présence tout au long des siècles et sur tous les continents. Tel est le pouvoir du baiser. Parce qu'il est un vecteur de paix, de quiétude, de ralentissement, il réconcilie, console, calme, pardonne, et il dit tout, en un seul geste. Il est le meilleur baromètre du couple, il produit de l'ocytocine et booste notre système immunitaire. Pourquoi s'en priver... On en parle avec Céline Hess Halpen avocate et auteure.



LES TENDANCEURS

« Les films de Sci-Fi ont-ils prédit l'avenir ? »Avec Kamal Messaoudi, animateur de la chaine youtube zonegeek.be.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première