Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

De plus en plus de voix s'élèvent pour penser l'école autrement. En septembre 2017, des professeurs passionnés ont réalisé leur rêve en ouvrant deux nouvelles écoles secondaires publiques à pédagogies actives, L'Ecole secondaire Plurielle Maritime (et sa jumelle du Karreveld) à Molenbeek et le Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles. Deux écoles bruxelloises qui, chacune à leur manière, bousculent les codes de l'école traditionnelle. Deux écoles où les élèves sont acteurs de leur scolarité et où l'on fait le pari que l'autonomie, la citoyenneté, la bienveillance et la mixité sociale redonnent du sens à l'enseignement. Deux écoles où professeurs et élèves construisent ensemble un projet audacieux qui cultive le plaisir d'apprendre. Le temps d'une année scolaire, ce film part à leur rencontre. On en parle avec Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi.



LE DOSSIER

Images Mentales

Il faut d'urgence changer notre regard sur la Santé Mentale.

Les ¿Rencontres Images Mentales 2020¿ se dérouleront du 6 au 14 février 2020, durant 8 journées et soirées à l'Espace Delvaux - La Vénerie. Cet événement est organisé par Psymages, en collaboration avec l'Autre « lieu », la LBFSM et PointCulture. Les Rencontres proposent des projections de fictions, de documentaires, de courts-métrages et de films d'ateliers. Des projections, mais aussi des spectacles, des débats, des rencontres, pour explorer les images de la folie, de la personne en état d'étrangeté ou de souffrance psychique émaillent ce rendez-vous annuel.

On en parle avec Christian Marechal, programmateur du festival et Christel Depierreux, Chargée de projets Santé & Cinéma chez PointCulture (www.pointculture.be).



TENDANCEURS

Avec Aline Gérard, créatrice et amoureuse culinaire www.latabledaline.be, on parle des tendances cuisine.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première