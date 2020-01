Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique, on parlera de discrimination au travail.



LE DOSSIER

La création des réseaux hospitaliers.

C'est la grande réforme voulue par la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block : la création de réseaux hospitaliers. Créer des réseaux hospitaliers devrait permettre de répondre efficacement aux nouveaux besoins des patients et à l'évolution des technologies médicales et des traitements, et de faire des économies. Mais cela soulève aussi beaucoup de questions pour les patients : en quoi consiste cette création des réseaux hospitaliers, les difficultés éventuelles de la création de ces réseaux et les répercussions éventuelles pour les patients, et l'accès aux soins, la qualité des soins, la localisation (proximité géographique des soins et examens médicaux), les répercussions sur les coûts ?

On en parle avec Philippe Lejeune, conseiller médical à Santhéa et Aline Hotterbeex, responsable du secteur hôpitaux généraux au sein d'UNESSA.





LES TENDANCEURS

« Instagram ira cracher sur vos tombes », avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be

