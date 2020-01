Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Marc VanBeneden, notaire émérite, et Pascal Lasserre spécialiste de l'immobilier nous expliquent les changements en matière de crédit au logement.



LE DOSSIER

Où sont les femmes dans les IT ?

Selon Eurostat, les femmes ne représentent que 12% des ingénieurs diplômés en "Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication". La moyenne européenne se situe pourtant autour de 22%. Ce qui reste peu.

En France, le taux de féminisation a même reculé dans le secteur des hautes technologies et du numérique tant au niveau des diplômes obtenus que sur leur accès à l'emploi (enquête Gender Scan).

INCO et Interface 3 collaborent pour initier les jeunes femmes à la programmation informatique. Ils ont lancé notamment le programme Start&Code.

On en parle avec Laure Lemaire, Directrice d'Interface 3, Laurie Frankel qui est DRH chez SlashKernel et Sophie Bonnet « Développeuse back-end ».



LES TENDANCEURS

"Et si on arrêtait avec la langue de bois ?"

Ann Vandenplas, artiste, instagrammeuse nous invite au théâtre :

La pièce "Non-dits" est à voir jusqu'au 7 Février au théâtre des Riches-Claires

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première