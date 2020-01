Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Jean van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute familial nous prodigue ses conseils en matière de « couple ».



LE DOSSIER

Science Infuse (Ed. L'attitude des héros)

Les enjeux de la santé sont au centre des préoccupations sociétales. Mais la communication en la matière est terriblement délicate. Entre fake news, scandales sanitaires mal gérés, image de l'industrie pharmaceutique déplorable, la communication scientifique demande un savoir-faire qui n'est pas inné, ni à la portée de tous les communicants.

Marine Lhomel est spécialiste de la communication et a longuement collaboré avec l'industrie biomédicale. Elle connaît ses enjeux, ses jargons, ses relations avec les patients, les investisseurs, les équipes scientifiques, les journalistes. Dans son ouvrage, elle donne à chacun l'occasion de mieux comprendre l'importance d'une bonne communication dans un milieu où les start-up se sont multipliées ces dernières années.



LES TENDANCEURS

François Vandervelde qui anime Men In Blog (https://men-in-blog.com) nous donne quelques conseils pour continuer à faire du sport en hiver.

