Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Déborah Danblon, on explore le monde de la littérature jeunesse en découvrant :

- Je suis un ours ! de Jérôme Eeckhout

- La Divine de Gwladys Constant

Chez Alice Jeunesse



LE DOSSIER

Tandem Local

Du 15 juillet au 22 septembre 2019, François Legrand et Ludovic Bellette ont parcouru à vélo plus de 1000 Km à travers les 10 provinces belges afin de rencontrer des producteurs locaux, des épiciers, des distributeurs et des coopératives. Le but étant de montrer que notre pays bouge et qu'il existe aujourd'hui des alternatives économiques, saines et durables ainsi que des initiatives citoyennes inspirantes. À chaque étape, ils y ont réalisé un tournage avec des interviews. Ce qui a abouti au Documentaire « Tandem Local », à l'affiche au cinéma actuellement. On en parle avec les deux auteurs-réalisateurs.



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy, notre spécialiste du vin sur www.askmewine.eu décrira le millésime 2019.

