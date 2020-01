Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Carole Martinez, notre sexologue abordera la question du Post-partum : après l'accouchement on fait quoi ?

www.sexplicit.be





LE DOSSIER

Se réorienter professionnellement

Non seulement, la reconversion professionnelle est un phénomène de plus en plus commun dans notre société, mais c'est aussi un phénomène tendance. La recherche de sens dans son travail, la multiplication des Burn out, ont poussé de plus en plus de personnes à se poser la question du changement professionnel. Mais il n'est pas toujours simple de se lancer dans une reconversion professionnelle. Pourtant des structures existent, des trajets sont proposés et certains métiers en pénurie sont désespérément en recherche de main d'œuvre.

Comment s'y retrouver ? par quoi commencer ? Vers qui se tourner ?

On essaye de vous éclairer avec Ann Vandenplas, notre chroniqueuse et Martine Sainlez, conseillère en orientation à la Cité des Métiers. Nous recevrons aussi Jean-François Eloin, notre témoin.

TENDANCEURS

Aurélie Russanowska de BBDO nous parlera marketing-pub et économie circulaire.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première