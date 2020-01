Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

2020, l'année de la sage-femme. On en parle avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala.



LE DOSSIER

Le genre binaire en question.

Aujourd'hui les questions autour du genre se multiplient et méritent qu'on s'y attarde, car le mouvement est loin de s'éteindre.

La remise en question du genre binaire est d'ailleurs présente dans la pièce « Ton joli rouge-gorge » : Dans un monde où la tolérance, le respect des différences et l'égalité sont prônés partout, et où la catégorisation en deux genres distincts et uniques n'existe plus, quatre adolescent·e·s et un robot, atteint·e·s d'un mal mystérieux et dégénératif, s'enfoncent dans la forêt afin de s'y cacher. Jouée jusqu'au 1er février au théâtre Varia, la pièce offre l'occasion d'en parler avec Mathylde Demarez et Ludovic Barth de la Clinic Orgasm Society, un groupe artistique protéiforme et pluridisciplinaire.



LES TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du Thé www.teaside.be, nous parlons De Nouvel an chinois (c'est le samedi 25) et donc de thés... chinois ! Et de l'année du Rat qui commence.

