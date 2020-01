Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Le concept du microdosing est simple : il s'agit de prendre une faible dose de psychédéliques avant d'aller au travail. Cette dose réduite ne suffirait pas à rendre les journées de travail délirantes mais cela augmenterait la productivité et la créativité, tout en réduisant l'anxiété. Enquête sur ce phénomène inquiétant. Présenté par Jean-Olivier Collinet de jobyourself.



LE DOSSIER

Sport et résilience (Ed. Odile Jacob)

Les sportifs ont beaucoup à nous apprendre sur ce qui permet de surmonter l'adversité, qu'il s'agisse de la fatigue de l'entraînement, des difficultés des compétitions, du retour sur le terrain après une blessure ou une défaite... Le sport est bon pour la santé émotionnelle : en quoi ? Les sportifs sont-ils nos héros en temps de paix ? Comment inclure davantage les athlètes handicapés dans les épreuves de haut niveau ? Philippe Bouhours est psychiatre, spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Il sera avec nous pour en parler.



LES TENDANCEURS

Pourquoi Arnold Shwarzenegger est-il si culte ?

Réponse avec Kamal Messaoudi, animateur de la chaine youtube zonegeek.be

