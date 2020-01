Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Salma Haouach et son « Lab de Salma » nous explique l'importance du récit.



LE DOSSIER

Sexualité positive

La sexualité positive prône le mieux-être sexuel (savoir donner, recevoir et prendre du plaisir). Pas étonnant qu'elle soit tendance...

C'est un rapport à l'autre et à soi qui n'est pas 100% naturel, mais qui s'apprend et se découvre lentement, au gré des expériences amoureuses et sexuelles.

Iv Psalti, Docteur en Sciences Biomédicales de la Faculté de Médecine de l'Université de Louvain, est également sexologue clinicien et thérapeute de couple à Bruxelles.



LES TENDANCEURS

François Mazure, journaliste et globetrotteur nous invite à Cuba.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première