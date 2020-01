Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Pour lui on en parle partout, à tort et à travers. Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons remet un peu les pendules à l'heure sur les concepts Montessoriens.

LE DOSSIER

Pour ma voiture, que choisir en matière énergétique ?

En plein Salon de l'Auto, la question est revenue sans cesse : « Pour ma voiture, que choisir en matière énergétique ? ». L'offre n'a en effet jamais été aussi variée (essence, diesel, LPG, CNG, Ethanol, hybride, plug-in, électrique, hydrogène) ... et du coup les consommateurs n'ont jamais été aussi perdus. Consultant et conférencier spécialisé dans le futur des mobilités, Damien Deroanne est également un spécialiste reconnu des véhicules autonomes. Avec lui, nous allons essayer de brosser quelques solutions, et balayer quelques clichés sur certaines de ces énergies.



LES TENDANCEURS

Aline Gérard, créatrice et amoureuse culinaire nous propose de redorer le blason du pain ou comment utilise-t-on le pain dans divers plats et cultures.

