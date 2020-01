Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Quelles sont les victimes des patients psychiatriques internés ? réponse avec le Dr. Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes.



Et si on réapprenait à dormir ?

82 % de la population dort moins que les 7 h 30 conseillées par nuit. Quant aux troubles du sommeil (aigus ou chroniques), ils touchent un Belge sur trois selon une enquête de santé publique. Réapprendre à dormir, c'est ce que propose Benjamin Lubszynski avec sa chaîne YouTube qui compte plus de 200.000 followers et des vidéos qui comptabilisent parfois plus de 3 millions de vues.

Une bonne nuit de sommeil sans somnifères : cela vous semble un rêve inaccessible ? Un souvenir lointain ? Réjouissez-vous ! Votre cerveau a simplement perdu le chemin qui permet de s'endormir naturellement.

Vous allez lui réapprendre les bons automatismes, étape après étape, grâce à « Bien dormir ça s'apprend » (ed. du Rocher) de Benjamin Lubszynski.



Des Gestes pour maintenant.

Robert Colard vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et présente des solutions pour la société de demain.

