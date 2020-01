Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

A Marbehan (Habay), Intervention citoyenne et réponse du bourgmestre sur l'accueil des migrants ont été unanimement saluées et applaudies. Quand les citoyens et les communes marchent ensemble, cela peut faire bouger les lignes.

On en parle avec Valérie Roqueplo.



LE DOSSIER

Prendre soin de la vie (ed. L'iconoclaste)

La vie est un phénomène fascinant. Mais elle est également vulnérable, aujourd'hui plus que jamais. Et nous devons en prendre soin comme notre bien le plus précieux. Prendre soin de la planète, de nous et de tous ceux qui nous entourent. Mais comment faire ? Quelles sont les initiatives possibles, individuelles et collectives ? Comment peu à peu changer notre façon d'être ? Telle est la quête de ce livre écrit à plusieurs mains. Des auteurs aujourd'hui connus pour leur transmission du bien-être.

Nous recevrons Caroline Lesire de Emmergences, Gauthier Chapelle, ingénieur agronome, spécialiste du biomimétisme et l'architecte « végétal » Luc Schuiten.



LES TENDANCEURS

A l'occasion de la 12ème édition du Festival du film "Elles tournent" qui aura lieu du 23 au 26 Janvier 2020 au Vendôme, Ann Vandenplas, artiste aux multiples facettes, instagrammeuse parlera des femmes et de leur représentation dans les métiers du cinéma.

