Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Yasmine Lamisse est notre chroniqueuse juridique et aujourd'hui, elle parle des soldes et des sites de seconde main.



LE DOSSIER

Survivre à des parents toxiques (ed. le courrier du livre)

Ils reviennent encore trop souvent à la une de l'actualité : les pervers narcissiques.

Survivre aux parents toxiques s'adresse à tous ces enfants abîmés devenus adultes, ou presque. Mais aussi à tous ceux qui sont en contact avec une famille où l'un des parents est un manipulateur pervers narcissique : avocats, juges, assistants sociaux, médiateurs, agents de police, psys, directeurs d'école, enseignants, puéricultrices, frères, soeurs, amis... Pour qu'ils ne tombent plus dans le panneau. A l'aide de nombreux témoignages, Julie Arcoulin vous aidera à identifier le parent toxique ainsi que l'enfant victime d'un manipulateur pervers narcissique.



LES TENDANCEURS

Chrystelle Charlier notre www.imparfaites.be a pris une bonne résolution : cette année, c'est sûr, elle contrôle son budget.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première