Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

40 000 bénévoles se mobiliseront les 10, 11 et 12 janvier au profit de projets de développement qu'Iles de Paix mène auprès de milliers de familles d'agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. Sang Hoon Degeimbre, chef doublement étoilé et Gwenaelle Dekegeleer (Alors On Change) vont nous en parler.



LE DOSSIER

Eloge des mères imparfaites (ed. Sciences Humaines)

Les médias, les réseaux sociaux, la famille : tout et tout le monde autour du jeune parent lui explique comment bien élever son enfant... en se prétendant parfaitement informé et bienveillant, évidemment ! Pourtant, la recette miracle semble varier d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre et s'avère finalement, aussi aléatoire qu'impossible à atteindre. Chaque expérience familiale est unique. Il n'y a pas UNE méthode éducative. LA mère parfaite n'existe pas, ne peut pas exister.

On en parle avec Romina Rinaldi, docteur en psychologie, chargée de cours à l'UMons.



TENDANCEURS

Aurélie Russanowska, de BBDO, nous parlera de l'urgence de la créativité.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première