Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre à Mont Godinne et professeur à l'Ucl, on revient sur les HP et cette malheureuse tendance des parents à penser que leurs enfants sont sûrement HP, quitte à galvauder le terme et à stigmatiser les vrais HP.



LE DOSSIER

On est fou, on clique trop (Ed. Dangles)

N'en déplaise aux réfractaires ou détracteurs, le troisième millénaire est numérique. En très peu de temps, l'usage de ces nouvelles technologies est devenu incontournable. Sans occulter leurs aspects positifs, Christophe Médici s'interroge sur les rapports que l'on entretient avec ces nouveaux outils, parfois au détriment des relations interpersonnelles en réelle présence.

Avec ces « 101 exercices pour réussir votre jeûne numérique » Christophe Médici sera avec nous pour nous éclairer.





LES TENDANCEURS

Kamal Messaoudi, animateur de la chaine youtube zonegeek.be nous propose "Les trucs Geek qu'on faisait avant 2000".

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première