Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Salma Haouach et son « Lab de Salma » nous parlera de déconnection.

Avez-vous fait une vraie trêve pendant ces fêtes? À quoi ça sert ? On le fait vraiment ?

Comment les cadres déconnectent, les personnes à responsabilité ? Est-ce le but de se redéfinir ensuite en passant par une période creuse et/ou de turbulences.



DOSSIER

Perte de poids et poids de forme.

Perdre du poids reste l'une des résolutions les plus répandues en cette période mais aussi l'une des plus frustrante tant il est difficile de s'y tenir.

Plutôt que de parler « régime » et « poids idéal », parlons plutôt de « poids de forme ».

Adaptée du milieu sportif, on parlera de votre poids optimal, celui qui vous sied parfaitement, avec lequel vous vous sentez en paix avec vous-même.

Vous voulez acquérir un mode alimentaire vitalisant et trouver votre poids de forme ?

Ne mangez pas moins, mais mangez mieux. Instaurez des habitudes sur le long terme et gagnez en santé, beauté et vitalité. On en parle avec Myriam Kamouh coach en nutrition certifiée en nutrithérapie.



INSPIRATION

L'industrie du luxe a bien compris que la vente en ligne est devenue un incontournable.

On en parle avec François Vandervelde qui anime Men In Blog (https://men-in-blog.com).

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première