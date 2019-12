Dans ce magazine « Lifestyle », Véronique Thyberghien donne la parole aux citoyens de la génération X qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore ce qui fait l'air du temps et part à la rencontre des tendances (petites et grandes) de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans être élitiste.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première