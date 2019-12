Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Jouons Malin ! Ed. Au Fil de soi

Le jeu est l'ingrédient miracle de l'éducation positive. En plus de contribuer à renforcer le lien parent-enfant, le jeu permet de dénouer des situations crispantes. Avec Delphine de Hemptinne.



LE DOSSIER

La météo devient-elle folle ? (Ed. Du Rocher)

Alors que la France a vécu récemment un épisode méditerranéen violent et la tempête Amélie, certain se posent beaucoup de questions quant à l'impact du changement climatique sur notre météo. Au fil de l'Histoire, les phénomènes météorologiques extrêmes - tempête, inondation, avalanche, blizzard, cyclone, tornade, canicule... - ont toujours existé mais aujourd'hui nous avons la sensation qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et intenses. La météo deviendrait-elle folle ? Pour répondre à ces questions, Chloé Nabédian a rencontré des professionnels de la météo, scientifiques, ingénieurs... et réalisé une enquête fouillée qui nous aide à faire la différence entre phénomènes connus et attendus et phénomènes exceptionnels.



INSPIRATION

Des Gestes pour maintenant.

Robert Colard vous déniche des projets et des innovations en lien avec l'humain, l'écologie et présente des solutions pour la société de demain. Aujourd'hui, peut-on recycler le plastique chez soi ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première