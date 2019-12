Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Alors que les études sont souvent considérées comme les plus belles années, synonymes de liberté et d'indépendance, elles sont également une période de transformations, de pressions et de choix très importants. D'après une étude menée en 2019 sur 17 431 étudiants, 44,2% d'entre eux souffrent de burn out.

Michaël Devilliers , psychologue et coach étudiant à Louvain-La-Neuve nous explique comment vont nos jeunes adultes.



LE DOSSIER

La clinique du coureur (Ed. Mons)

C'est l'une des pratiques sportives les plus accessibles d'un point de vue physique, technique et financier. Entre coureur récréatifs et ultra trail, chacun peut y trouver son bonheur. La course à pieds n'a jamais été aussi tendance, avec son lot de dérives et de fausses croyances.

Sur base d'études scientifiques analysées et décortiquées en profondeur, Blaise Dubois, physiothérapeute, spécialiste mondialement reconnu de la prévention et du traitement des blessures en course à pied nous donne quelques conseils pour que la course reste avant toute chose, plaisir.



INSPIRATION

Eric Mazuy nous donne l'occasion de faire le malin avec le vin grâce à Ask me Wine. Cette fois, il nous emmène en Estrémadure en Espagne pour faire de l'oenotourisme.

