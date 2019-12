Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute familial parlera de l'obésité.



LE DOSSIER

Emission Spéciale Chroniqueurs « FOOD »

On réinvente le repas de réveillon.

Les fêtes de fin d'année se préparent et certains se posent encore la question de savoir ce qu'ils vont préparer. Et si on réinventait un peu le réveillon traditionnel pour laisser la place aux produits inédits. Aline Gérard, notre chroniqueuse « food », Eric Mazuy, notre chroniqueur vin et Nathalie Masset, notre sommelière du thé se mettront autour de la table pour vous proposer de sortir un peu des sentiers battus, de réaliser quelques mariages audacieux et tendance.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première