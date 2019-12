Tendances Première : sur Auvio

GERMAIN ET NOUS 3.0

Yasmine Lamisse notre chroniqueuse juridique revient sur le sexisme et la discrimination notamment envers les femmes, faisant suite notamment aux propos sexistes à l'Université de Gand il y a quelques jours.



LE DOSSIER

Innover à tous les coups... ou presque ! (ed. L'attitude des héros)

Notre société et les défis qu'elle recèle nous impose d'être innovant.

Si nous ne sommes pas tous égaux face à l'innovation, nous avons tous un rôle à y jouer pour l'apprivoiser et l'exploiter à notre avantage. Comment innover ? Quel genre d'innovateur sommes-nous ? Comment s'inspirer et changer la routine ? on en parle avec Fred Colantonio.



INSPIRATION

Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be nous propose son top des films "que tu peux pas mourir avant de les avoir vus".

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première